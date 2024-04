C’è un vero problema di comportamento sociale deviato, almeno questo è quello che sostengono gli abitanti di un paesino che ormai da mesi si trova in ostaggio di un gruppo di ragazzini davvero troppo esuberanti. Atti di vandalismo, furti, vendette ai negozianti che hanno tentato di respingerli. Insomma un putiferio scatenato da giovanissimi. La situazione sembra peggiorare di giorno i giorno secondo le autorità locali ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il blocco della linea ferroviaria.

I supermercati presi d’assalto: entrano in gruppo e rubano tutto

A lamentarsi a gran voce sono proprio i proprietari degli esercizi commerciali che, oltre ad essere arrivati al limite della sopportazione, non sanno più come comportarsi per arginare il fenomeno. Alcuni hanno addirittura deciso di assumere un sevizio di vigilanza privata con relativi costi extra. Una soluzione che però non sempre si rivela sufficiente dato che i ragazzini assaltano il negozio in gruppo e sono molto rapidi nel saccheggiare e scappare. Le imprese locali hanno affermano che i giovani rubano specialmente alcolici vicino alla stazione ferroviaria e diventano “molto aggressivi”.

La vendetta di Halloween per un rifiuto: “Hanno devastato la vetrina del negozio”

Forse presi dai fumi dell’alcol il gruppo di ragazzini ha scatenato un pandemonio proprio la notte di Halloween 2023. A raccontare la vicenda è il commerciante del negozio “Ad Halloween, una ragazza è entrata ubriaca e non le abbiamo permesso di usare il bagno. Sono andati alla Coop, hanno rubato uova e farina e le hanno lanciate contro la vetrina. Abbiamo dovuto chiudere, erano otto o nove e sono stati molto aggressivi. “Abbiamo passato due ore a pulire le finestre e il pavimento. Eravamo al telefono con la polizia e abbiamo ricevuto l’ordine che eravamo scomparsi. Abbiamo perso circa £ 400 in ordini.”

I video delle risse alla stazione e il blocco del treno per l’aeroporto di Gatwick

Sono diventati virali online diversi video che riprendono il gruppetto di ragazzini intento a saccheggiare i negozi della zona o coinvolto in risse e resistenza a pubblici ufficiali. Un vero probelma per la verdeggiante cittadina di Barnham, nel West Sussex. E a nulla sono serviti i 14 arresti già effettuati nelle settimane precedenti.

Il treno pendolari per Gatwick bloccato: i bambini erano sdraiati sui binari

Martedì scorso alle prime luci dell’alba il gruppo di ragazzini si sarebbe sdraiato sui binari per goliardia o forse perché sotto effetto di alcol causando l’interruzione della linea ferroviaria. Sul treno diretto all’aeroporto c’erano circa 100 persone inferociate per la situazione. I pendolari sono rimasti bloccati per circa un’ora a causa dei treni fermi, compresi i vacanzieri diretti a Gatwick.

Giulio Pinco Caracciolo