Vladimir Putin ha assistito ad alcune esercitazioni militari in Russia. Nei test sono lanciati missili balistici e da crociera, secondo quanto comunicato dal Cremlino e ripreso dalla Tass. Il presidente Putin ha supervisionato le esercitazioni militari, in cui è stato testato un missile balistico intercontinentale (Icbm) Yars dal cosmodromo di Plesetk verso il terreno di prova di Kura in Kamchatka. Ma è stato lanciato anche un missile balistico Sineva da un sottomarino nucleare nel Mare di Barents e missili da crociera da bombardieri Tu-95.

La Tass riporta che le forze nucleari strategiche russe hanno inscenato “un massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco nucleare nemico“. Un test avvenuto nel giorno del via libera del parlamento russo a ritirare la ratifica dal trattato globale che vieta i test sulle armi nucleari.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani