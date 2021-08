Un ragazzo di 18 anni è morto poco prima dell’alba all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Troppo gravi le ferite riportate all’addome in seguito a una coltellata ricevuta al culmine di una violenta lite andata in scena nella notte tra sabato e domenica nella zona della movida di Caserta.

La vittima si chiamava Gennaro Leone, originario di San Marco Evangelista. Praticava boxe da anni con l’Energy boxe Caserta team Coppola. Ieri sera era in compagnia di alcuni amici quando, per cause in corso di accertamento, è stato accoltellato all’addome in via Vico, davanti a uno dei tanti baretti che alimentano la zona della movida casertana.

Non è ancora chiara la dinamica, in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Caserta che stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire quanto avvenuto e identificare i responsabili. Al momento non ci sono fermati.

Gennaro è stato soccorso dagli amici in una pozza di sangue e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Caserta. Assistito dai sanitari, è spirato intorno alle 5 del mattino in seguito alle gravi ferite riportate. Dolore e sgomento all’esterno del nosocomio, dove si sono radunati familiari e amici del 18enne pugile.

