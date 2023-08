Secondo quanto confermano fonti delle opposizioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vedrà venerdì pomeriggio insieme a una delegazione di ministri, i leader di Pd, M5S, Azione e Avs per fare il punto sul salario minimo, dopo la sospensiva di 60 giorni approvata dalla maggioranza sulla loro proposta di legge per l’introduzione di una soglia minima di 9 euro l’ora per gli stipendi dei lavoratori.

Mantovano: “Ascoltiamo le opposizioni sul salario minimo” – “Confermo che nel pomeriggio di venerdì 11 una delegazione del governo, guidata dalla presidente del consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte da loro articolate sul salario minimo, in spirito di costruttivo rapporto istituzionale”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Bonetti (Az-Iv): “Bene incontro su salario minimo, serve confronto” – Questa è una notizia positiva ed è quello che auspicavo potesse accadere. “Sulle questioni fondamentali che riguardano la vita del Paese bisogna avere il coraggio di mettersi ad un tavolo anche con chi la pensa diversamente da noi e provare a trovare una sintesi che unisca, non divida”. Così su Twitter Elena Bonetti, deputata del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, commenta la conferma di un incontro tra i vertici del governo e le opposizioni sul salario minimo. “Bene che il Governo abbia assunto questa iniziativa – aggiunge – adesso l’impegno di tutti deve essere dismettere posizioni ideologiche o di parte e cercare concretamente la miglior soluzione possibile ad una giusta istanza, per fare un passo avanti tutti insieme facendo fare un passo avanti al Paese”.

