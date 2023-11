Una bambina di otto anni è rimasta investita da un trattore in un tragico incidente stradale a San Cataldo, comune siciliano della provincia di Caltanissetta nella zona del Nisseno. Trasportata d’urgenza dal servizio medico 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, la sua condizione resta critica ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato per rimuovere la milza e posizionare un drenaggio toracico.

La bambina presenta anche fratture al bacino, al piede e contusioni polmonari. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Il conducente del trattore, che trainava un rimorchio, avrebbe ferito gravemente la piccola nell’atto di svoltare in via Misteri, mentre questa si trovava da sola.

Il conducente del mezzo agricolo è intervenuto immediatamente, prestando i primi soccorsi e chiamando il servizio medico 118. La Polizia Municipale è sul posto per ricostruire l’accaduto. Il trattore è stato sequestrato, e nel frattempo, è stato deciso il trasferimento della bambina all’ospedale di Palermo.

Redazione

Luca Frasacco