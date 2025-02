Il piccolo comune di San Fili è balzato all’onore della cronaca grazie alla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo di Brunori SAS. San Fili si trova alle pendici della Catena Costiera Calabrese, a circa 500 metri sul livello del mare, e rappresenta uno dei più caratteristici borghi della provincia di Cosenza. Il borgo ha tradizioni millenarie con uno spaccato autentico della vita calabrese. Le origini di San Fili risalgono al periodo medievale, anche se alcuni ritrovamenti archeologici testimoniano una presenza umana in epoca più remota. Il nome del paese deriva, secondo la tradizione locale, dal culto di San Felice, un martire cristiano particolarmente venerato nella zona. Nel corso dei secoli, il borgo ha attraversato diverse dominazioni, da quella normanna a quella angioina, mantenendo sempre viva la propria identità culturale. Il centro storico di San Fili conserva importanti testimonianze architettoniche del suo passato. La Chiesa Madre, dedicata a San Michele Arcangelo la cui costruzione risale al XVII secolo e dove sono custoditi opere d’arte sacra e antichi affreschi.

L’ALBERO DELLE NOCI

Nella piazza principale del paese si erge maestoso un secolare albero di noci, simbolo vivente della comunità sanfilese. Questo monumentale esemplare, piantato agli inizi del ‘900, ha attraversato oltre un secolo di storia del borgo, diventando un punto di riferimento e di aggregazione per generazioni di abitanti. Sotto la sua ampia chioma, che durante l’estate offre un riparo naturale dalla calura mediterranea, si sono svolti innumerevoli momenti di vita sociale: dalle discussioni quotidiane alle feste di paese, dalle riunioni informali agli eventi culturali. L’albero è diventato nel tempo non solo un elemento del paesaggio urbano, ma un vero e proprio simbolo dell’identità collettiva di San Fili. Le sue noci, raccolte ogni anno in autunno, sono protagoniste di una tradizione che vede l’intera comunità partecipare alla raccolta, un momento di condivisione che si tramanda di generazione in generazione.

UN CANTAUTORE DI CASA: BRUNORI SAS

Tra i motivi di orgoglio di San Fili vi è la presenza del celebre cantautore Dario Brunori, noto al grande pubblico come Brunori Sas. L’artista, che ha scelto di vivere proprio in questo borgo calabrese, ha più volte omaggiato nelle sue opere la tranquillità e l’autenticità della vita in paese. Nel suo studio di registrazione, immerso nel verde delle colline sanfilesi, nascono molte delle sue canzoni che raccontano storie di vita quotidiana e riflessioni profonde sulla società contemporanea. La presenza di Brunori ha contribuito a portare San Fili all’attenzione del panorama culturale nazionale, attirando l’interesse di appassionati di musica e cultori della canzone d’autore italiana.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

