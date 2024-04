Una gaffe o, per essere garantisti, un lapsus diventato però già virale in rete. Protagonista, ancora una volta, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che in estratto pubblicato da Repubblica nel corso della presentazione del bando internazionale di progettazione “La Nuova Passeggiata Archeologica” per la riqualificazione dell’area dei Fori Imperiali. Nel corso del suo intervento, il ministro rispondendo al collega giornalista del Time ricorda come “Roma ha tanti siti meravigliosi ma se noi dovessimo pensare a un luogo iconico di questa grande Capitale è proprio l’area dei Fori Imperiali e del Colosseo. Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square…” che però si trova a New York.

Un lapsus quello di Sangiuliano che più volte nei mesi scorsi è stato protagonista di accesi scontri con il governatore campano Vincenzo De Luca, paragonato a “Wanda Osiris” perché “gli piace scendere lo scalone e ricevere l’applauso”.

Celebre la clamorosa gaffe di Sangiuliano, nel luglio 2023, nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano. Presente nella giuria, Sangiuliano interpellato da Geppi Cucciari ammise distrattamente di non aver letto quei libri che è poi stato chiamato a votare. Dopo aver elogiato le presentazioni dei libri infatti Sangiuliano ha detto: “Proverò a leggerli”. Cucciari ha reagito dicendo “Ah, non… non li ha letti?”, e il ministro ha risposto: “Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi” commentò tra l’imbarazzo generale.

Ciro Cuozzo