Una nuova sconfitta in tribunale per Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini. L’associazione “Setteottobre”, con gli avvocati Iuri Maria Prado, Alberto Tornato, Barbara Zamboni e Daniel Hazan ha visto accogliere le sue ragioni – con un ricorso presentato ex articolo 700 c.p.c. – nei confronti delle dichiarazioni discriminatorie pubblicate sui social network dal soccombente. Il tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza con la quale ordina a Chef Rubio «la rimozione dal proprio profilo “X” (già Twitter) delle comunicazioni illecite e lesive per cui è procedimento.

Il Tribunale, in particolare, ha ordinato a Chef Rubio di rimuovere i messaggi illeciti, vietandogli di riproporli, e ha fissato una penale di 500 euro per ogni eventuale violazione o ritardo.

Viene stabilito una volta per tutte il carattere illecito della diffusione di informazioni lesive della dignità e della reputazione dell’associazione che tutela la memoria del 7 ottobre. E vengono stabilite una serie di misure compensative. Il testo condannato dal tribunale parlava di «pulizia etnica», di «genocidio» e di «occupazione nazista della Palestina» ad opera di Israele.

« Si tratta di un’ordinanza importante» commenta per Il Riformista l’avvocato Iuri Maria Prado, difensore di Setteottobre nel procedimento. «Il Tribunale di Roma, infatti, chiarisce bene che non si può invocare la libertà di manifestazione del pensiero per aggredire gratuitamente, con affermazioni false e lesive, l’immagine e la reputazione altrui». Ma il provvedimento, continua l’avvocato Prado, «è poi importante nel merito, perché riafferma la necessità che nel dibattito sul conflitto scatenato dal pogrom del 7 ottobre, salva la legittimità di tutte le opinioni, chi difende il diritto all’esistenza di Israele non sia destinatario, come purtroppo accade, di insulti odiosi e denigrazione».

Sullo stesso argomento il Rabbino capo della Comunità ebraica romana, Riccardo Di Segni, aveva scritto una lettera aperta ai giornali: « Basta diffamare. Slogan e luoghi comuni ignorano i fatti». Un tema che interessa e travolge l’Europa: ieri anche Emmanuel Macron ha messo agli atti del Consiglio dei ministri francese una ferma condanna contro chi usa « termini assolutamente inaccettabili» verso Israele e contro il suo diritto a difendersi.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

