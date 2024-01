Gabriele Cherubini, noto come ‘Chef Rubio’, è stato fermato questo pomeriggio dalle Forze dell’Ordine durante un controllo, e trovato in possesso di una sospettosa tanica in plastica rinvenuta all’interno del veicolo di cui era alla guida.

Condotto presso il commissariato Prenestino per ulteriori indagini sul caso, durante l’interrogatorio con gli agenti, ha spiegato di essere diretto verso la manifestazione organizzata da Potere al Popolo, volta a protestare contro la censura delle bandiere palestinesi dichiarando di prendere parte all’evento per contestare un presunto atto di censura del quale sarebbe stato vittima a seguito della sua partecipazione a un programma televisivo argentino. Alla Farnesina alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele.

Cosa c’era nella tanica

Alle Forze dell’Ordine, Chef Rubio ha confessato che la tanica conteneva sangue animale, di provenienza bovina e suina, destinato all’utilizzo in ambito culinario. Dopo un’attenta verifica, la Polizia Scientifica ha effettuato il prelievo di campioni della sostanza in questione. Qualora l’analisi confermi l’origine animale come dichiarato, verranno intraprese le azioni legali previste dalla normativa vigente.

