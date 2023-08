Un uomo di ottant’anni, Nicola Pasquarella, è stato brutalmente assassinato a colpi di bastone, e successivamente bruciato, nella città di Sassari. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella giornata di ieri, su segnalazione di un passante, in una radura lungo via Piandanna, e a causa delle ferite subite, la salma risultava irriconoscibile. Le circostanze esatte della morte non sono state determinate con certezza. Si trovava dentro un cespuglio, in un giardino confinante da un lato con il Polo biomedico della Facoltà di medicina e, oltre la strada, con l’Orto botanico di Sassari. È stato ritrovato sotto una piccola scarpata alta circa tre metri. Una rientranza del terreno in parte coperta dall’abbondante vegetazione e che potrebbe aver nascosto per lungo tempo la salma. Nel corso delle ore successive, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il defunto e a individuare il presunto omicida, ora fermato, un signore di 48 anni.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla squadra investigativa della polizia locale di Sassari, una lite tra i due avrebbe scatenato la reazione folle del più giovane. In seguito il corpo sarebbe stato trascinato nel bosco e incendiato.

Attesi sviluppi nelle prossime ore

