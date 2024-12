Il 15 dicembre, a partire dalle 10:30, il Parco Viviani si trasformerà in un luogo di condivisione e cultura grazie a un’iniziativa di scambio di libri, organizzata per fare rete con altre associazioni del territorio e sensibilizzare sul tema della tutela degli spazi pubblici a Napoli.

L’evento non è solo un’occasione per condividere libri e idee, ma soprattutto un momento per rivendicare il valore degli spazi urbani, soprattutto per i giovani, in una città in cui troppo spesso questi luoghi vengono chiusi o dimenticati. Il Parco Viviani rappresenta un simbolo di questa battaglia: grazie al lavoro instancabile di un collettivo che da anni si adopera per mantenerlo vivo, il parco continua ad essere un punto di riferimento per il quartiere.

Durante l’iniziativa, verranno coinvolte realtà locali, artigiani e volontari impegnati in attività che uniscono cultura e socialità, come la preparazione di biscotti e la promozione di una Napoli aperta e inclusiva. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che una città con spazi aperti e accessibili è migliore di una città che nega luoghi di incontro, svago e crescita collettiva.

Un appello alla politica e alla comunità

Questa giornata vuole essere un messaggio chiaro alle istituzioni: gli spazi pubblici sono fondamentali per tutti – giovani, bambini, anziani – e rappresentano un diritto che non può essere negato. Non è solo una questione locale, ma un tema cruciale per lo sviluppo di una società più equa e inclusiva.

Vi aspettiamo per scambiare libri, idee e per dimostrare insieme che la cultura e la partecipazione possono fare la differenza. Uniamoci per una Napoli che non chiude, ma che apre!

Rosanna Laudanno

© Riproduzione riservata

Redazione