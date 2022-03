Una love story tra provocando un mezzo terremoto al liceo Eugenio Montale di Roma. È quella che avrebbe visto protagonisti uno studente 18enne e la preside dell’istituto di via Bravetta, una relazione finita al centro di una indagine dell’Usr del Lazio, l’Ufficio scolastico regionale.

Un rapporto che sarebbe iniziato lo scorso dicembre, durante l’occupazione della sede centrale del liceo, e che sarebbe durato un mese. Prima degli scambi di email, quindi i messaggi su WhatsApp e successivamente le prime frequentazioni.

Poi però il 18enne ha voluto interrompere il tutto e ne avrebbe parlato con alcuni amici. “Gli ha scritto che non avrebbe potuto darle quel che lei avrebbe voluto”, confidano alcune persone vicine al ragazzo.

Da lì, come ricostruisce l’edizione romana di Repubblica, sarebbe iniziato un passaparola e le voci si sono diffuse un po’ ovunque, fuori e dentro la scuola, tra le chat dell’istituto e persino sulle mura del liceo in cui si leggono ‘messaggi come “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente” o “Il tuo silenzio parla per te”.

Alla fine ad agire sarebbero stati i docenti del ‘Montale’, che hanno chiesto spiegazioni propri al 18enne al centro delle voci, uno studente “brillante, con una schiera di voti alti in pagella”, spiegano dall’istituto romano, il settimo migliore linguistico di Roma secondo Eduscopio.

Lo studente è stato quindi ascoltato dai collaboratori della dirigente, appena approdata al liceo Montale con assegnazione provvisoria: una volta da solo, la seconda in compagnia genitori, andati a colloquio di loro spontanea volontà.

Alla fine la decisione di inviare una segnalazione all’Ufficio scolastico regionale, che sta indagando su quanto accaduto al Montale. La dirigente a Repubblica ha confermato di essere a conoscenza dell’indagine ma ha negato tutto, trincerandosi dietro un “no comment”.

Ruolo chiave adesso lo avrà l’ispettrice dell’Usr che venerdì scorso ha ricevuto l’incarico e che dovrà fare luce sui fatti denunciati. In caso di conferma per la dirigente scatterebbe una sanzione disciplinare e non è esclusa l’ipotesi di licenziamento.

