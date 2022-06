E’ ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 13 anni colpito da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata a Casarano, in provincia di Lecce. Il giovane era nell’abitazione di campagna della famiglia insieme ai genitori. La folgorazione, sulle cui cause sono in corso approfondimenti, ha provocato un arresto cardiaco. Immediata la richiesta di soccorso al 118.

I sanitari sono arrivati poco dopo presso l’abitazione e, dopo aver rianimato il giovane, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Ferrari di Casarano dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri che, su disposizione della Procura, hanno sequestrato il bagno per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne stava facendo la doccia nel bagno di casa quando è stato colpito dalla scossa elettrica. Le sue condizioni sono gravi e sono costantemente monitorate dai medici del presidio ospedaliero in provincia di Lecce. E’ ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Redazione

Giovanni Pisano