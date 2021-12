E’ rimasto schiacciato tra il vano ascensore e il pavimento la mattina della vigilia di Natale. E’ morto tragicamente Ciro Lotito, 38enne residente a Giugliano in Campania, comune a nord di Napoli, lo scorso venerdì 24 dicembre. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto bloccato all’interno dell’ascensore del palazzo in cui viveva, in via Mario Pirozzi.

Ha provato ad aprire le porte per guadagnare la fuga ma poco dopo l’ascensore è tornato in funzione schiacciando il 38enne rimasto incastrato tra l’interno e l’esterno del vano ascensore.

Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, per Ciro non c’è stato nulla da fare: è morto poche ore dopo in seguito alle gravi ferite riportate. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia e della procura di Napoli nord. Non è escluso che il pm di turno possa disporre l’esame autoptico sul corpo del 38enne per cristallizzare le cause che hanno portato al decesso.

Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità giuglianese. “Che regalo che ci hai fatto. Come faccio a scordarmi di te. Ti porterò dentro di me per sempre. Non ci dovevi lasciare così… ti amerò per sempre, fratello mio”.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

