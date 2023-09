Travolti e uccisi da un’auto mentre si trovavano su uno scooter e procedevano nella propria corsia di competenza. Dramma a Napoli dove la scorsa notte un ragazzo e una ragazza di 23 e 20 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto, poco dopo la mezzanotte di sabato 30 settembre, in via Terracina nel quartiere Fuorigrotta. Si chiamavano Lucia Morra e Francesco Altamura.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, guidati dal Capitano Antonio Muriano, le due vittime sarebbero state travolte da un’auto che ha invaso la corsia opposta, non è chiaro se per un sorpasso o per una distrazione. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Francesco e Lucia. Entrambi indossavano il casco e sono stati trovati senza vita sul selciato all’arrivo dei sanitari del 118.

I due veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. È stato sequestrato anche il cellulare del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni. Quest’ultimo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici i cui esiti saranno pronti nei prossimi giorni. Al momento è stato denunciato per omicidio stradale all’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori accertamenti.

