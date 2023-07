Era in attesa di mangiare un panino nei pressi di un furgoncino fermo a bordo strada quando è stata travolta dal corpo in caduta libera di un uomo, poi deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale. Tragedia la notte scorsa sulla strada statale 145 Sorrentina a Castellammare di Stabia dove un uomo di 42 anni è deceduto sul colpo dopo aver impattato, mentre era alla guida di uno scooter (un Honda Sh), contro un’auto, una Renault Captur, con a bordo una coppia di 19 e 18 anni.

In via di ricostruzione la dinamica dello schianto frontale avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì 31 luglio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e ai colleghi della sezione radiomobile della locale compagnia, intervenuti al chilometro 12 della statale sorrentina per i rilievi.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, il 42enne, originario di Piano di Sorrento, si è scontrato frontalmente con la vettura proveniente dal senso di marcia opposto. I due ragazzi sono rimasti illesi mentre la ragazzina 16enne in attesa del panino pare sia stata travolta dal corpo in caduta del centauro, poi deceduto sul colpo. La giovane ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma del 42enne è stata sequestrata in attesa dell’esame autoptico. Sequestrati anche i due veicoli coinvolti nel sinistro mortale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo