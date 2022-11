Pozzuoli è sotto choc dopo l’incidente stradale che ha provocato la morte di un ragazzino di appena 15 anni e il ferimento, grave, di una coetanea. E’ quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel comune napoletano dove in via Raimondo Annecchino lo scooter guidato dal 15enne Pasquale Clarelli si è scontrato frontalmente con un’auto probabilmente in seguito a un sorpasso improvviso.

Un impatto violentissimo costato la vita al giovane centauro che tra pochi giorni avrebbe compiuto 16 anni. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per Pasquale non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate: sul suo corpo il pm di turno ha disposto l’autopsia. La fidanzatina, 14enne, è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A riportare per primo la notizia è il quotidiano CronacaFlegrea.it.

Le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente sono affidate alla sezione Infortunistica stradale della polizia municipale di Pozzuoli. Al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione del conducente dell’auto coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato effettuato dallo scooter.

La tragedia ha provocato dolore e sgomento nel comune flegreo. Numerosi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia del 15enne, residente nel Rione Toiano a Pozzuoli. “Una scena allucinante…siamo scioccati” commenta una donna che risiede nella zona e che ha assistito alle fasi successive l’incidente. Altri cittadini chiedono al sindaco Luigi Manzoni l’installazione dei dossi in una zona dove “soprattutto gli scooter corrono troppo”.

Prezioso il commento di un autista di autobus: “Innanzitutto condoglianze alla famiglia, poi vorrei fare un appello a tutti, automobilisti e motociclisti e anche a noi autisti di mezzi pesanti. Vedo troppi comportamenti pericolosi. Usate “le frecce” quando svoltate, moderate la velocità, non fate cambiamenti improvvisi di corsia e posate i telefoni. Basta un attimo di distrazione e succede una tragedia”.

