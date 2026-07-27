Mentre le spiagge si riempiono e il caldo dell’estate sembra far dimenticare neve e montagne, per gli appassionati degli sport invernali questo è in realtà il periodo ideale per iniziare a programmare la prossima stagione. È proprio durante l’estate, infatti, che molte località aprono le prenotazioni, le scuole di sci organizzano i corsi e chi sogna la prima discesa può dedicare il tempo necessario a scegliere tra sci e snowboard. Una decisione che continua ad alimentare il dibattito tra gli amanti della montagna e che non ha una risposta valida per tutti.

Per chi si avvicina per la prima volta alla neve, gli sci rappresentano generalmente l’opzione più intuitiva. La posizione del corpo è naturale, le gambe lavorano in modo indipendente e già dopo poche lezioni molti principianti riescono a controllare velocità e direzione sulle piste più semplici. La tecnica, però, diventa progressivamente più impegnativa quando si affrontano pendii più ripidi e condizioni della neve più difficili.

Lo snowboard, al contrario, richiede quasi sempre qualche sacrificio iniziale. Le prime giornate sono spesso accompagnate da numerose cadute e dalla necessità di imparare a mantenere l’equilibrio con una posizione laterale che non appartiene ai movimenti quotidiani. Superata questa fase, però, molti snowboarder raccontano di compiere progressi molto rapidi, trovando nella fluidità delle curve e nella sensazione di libertà uno degli aspetti più affascinanti della disciplina.

Anche dal punto di vista fisico le differenze sono evidenti. Gli sci consentono spostamenti più agevoli anche nei tratti pianeggianti e garantiscono un controllo molto preciso della traiettoria, mentre lo snowboard offre scarponi generalmente più confortevoli ma obbliga spesso a sganciare un piede durante i trasferimenti. Nei primi giorni, inoltre, chi sceglie la tavola deve mettere in conto qualche caduta in più rispetto a chi indossa gli sci.

Oltre alla tecnica cambia anche il modo di vivere la montagna. Lo sci è spesso associato a precisione, versatilità e prestazioni su qualsiasi tipo di pista, mentre lo snowboard richiama uno stile più dinamico e creativo, ispirato alla cultura dello skateboard e del surf. Due filosofie diverse, entrambe capaci di regalare emozioni intense a chi ama la neve. Se l’inverno può sembrare ancora lontano, luglio rappresenta invece il momento perfetto per prepararsi. Acquistare l’attrezzatura con anticipo permette spesso di approfittare delle offerte estive, mentre prenotare per tempo lezioni e vacanze consente di trovare maggiore disponibilità e prezzi più convenienti rispetto ai mesi che precedono l’apertura degli impianti.

Alla fine, la domanda resta la stessa: sci o snowboard? La risposta dipende soprattutto dal carattere, dagli obiettivi e dal modo in cui ciascuno immagina la propria giornata sulla neve. La buona notizia è che c’è ancora tutta l’estate per decidere, arrivando all’inizio della stagione invernale con le idee chiare e la voglia di vivere ogni discesa fino in fondo.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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