Si sono visti nella giornata di sabato 11 novembre al centro commerciale, poi il nulla. Da oltre 36 ore nessuna notizia di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta, due ex fidanzati di 22 anni, lei di Vigonovo (Venezia), lui di Torreglia (Padova), che si erano dati appuntamento sabato forse per un incontro chiarificatore. Ore d’ansia per genitori e familiari che si sono rivolti alle forze dell’ordine.

I carabinieri sono al lavoro per rintracciarli e hanno messo in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari. E’ stato attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando non solo nella provincia di Venezia ma anche in tutto il Nord-Est. I carabinieri indagano per ricostruire esattamente gli spostamenti dei due 22enni, anche attraverso le immagini della videosorveglianza.

Giulia e Filippo sono stati fidanzati fino alla scorso agosto e frequentano la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. Il loro rapporto era comunque proseguito nonostante la fine della storia d’amore. Secondo quanto denunciato dai genitori, Giulia è uscita di casa verso le 18 ed è salita sulla Fiat Punto di colore nero guidata dal coetaneo. Poi il giro al centro commerciale Nave de Vero di Marghera, la cena al McDonald’s, dove sono stati visti l’ultima volta. Dopodiché cellulari staccati a partire dalle 23. Al Corriere Veneto la sorella di Giulia spiega che “ci siamo scambiate messaggi tutta la sera era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie”.

Secondo alcune testimonianze, qualcuno li ha visti litigare nel parcheggio vicino a casa di lei. Non si esclude l’allontanamento volontario anche se la famiglia di Giulia tende a escludere questa ipotesi: “Giulia non è il tipo di persona che sparisce ci informava sempre di ogni suo spostamento” spiega la sorella. Secondo Gino Cecchettin, padre della 22enne, la scomparsa sarebbe riconducibile a un’iniziativa presa dall’ex fidanzato: “I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa”.

Redazione

Ciro Cuozzo