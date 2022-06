Ancora nessuna traccia di Michael: Michael Hafner, 19 anni, è sparito domenica scorsa. Scomparso il 26 giugno nelle acque del lago Grande di Monticolo, zona di Appiano, sulla Strada del Vino, in Alto Adige. Oltre cento persone sono impegnate nelle ricerche che continueranno lungo tutta la giornata di oggi, fino a quando la luce lo consentirà.

Hafner è altoatesino, originario di Andriano. Secondo la ricostruzione de Il Corriere della Sera sarebbe entrato in acqua con il Sup (Stand up paddle), la tavola da surf con pagaia. Era uscito al lago con un amico. Da quando è caduto in acqua si sono perse le tracce. A dare l’allarme, intorno alle 19:00 di domenica scorsa, è stato lo stesso amico del 19enne che si trovava sul lago con lui.

Lo stanno cercando il soccorso fluviale, i sommozzatori che hanno effettuato diverse rotazioni, i vigili del fuoco volontari e i carabinieri. Anche un drone è stato utilizzato – le sue termocamere non hanno visto alcun corpo – e l’elicottero dell’Arma dei carabinieri partito dalla vicina base di San Giacomo.

Markus Gasser, del soccorso acquatico di Bolzano, ha spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari con due droni e la squadra del soccorso acquatico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano lavoreranno fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso. Sul posto, a seguire le operazioni di ricerca anche parenti e amici del ragazzo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano