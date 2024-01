Un aereo di linea della Japan Airlines ha preso fuoco all’aeroporto Haneda di Tokyo. I media del Giappone parlano di un contatto accidentale con un velivolo della Guardia costiera. Le immagini diffuse sui social mostrano l’aereo in fiamme mentre è in fase di atterraggio.

Il panico a bordo: 400 passeggeri evacuati in sicurezza

A bordo viaggiavano quasi 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme ai membri dell’equipaggio. Risultano invece disperse cinque persone che si trovavano a bordo del jet della Guardia costiera.

La collisione e le fiamme durante l’atterraggio

La collisione è avvenuta intorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), quando entrambi i velivoli erano in fase di rullaggio. L’aereo che ha preso fuoco, il volo JAL 516, era partito dallo scalo giapponese di Shin Chitose, sull’isola di Hokkaido, con direzione Haneda-Tokyo. Quest’ultimo è uno degli aeroporti più trafficati di tutto il Giappone.

In tilt l’aeroporto Haneda

In seguito all’incidente tutte le piste dell’aeroporto Haneda sono state chiuse. Le fiamme sono divampate sul volo poco dopo il suo atterraggio sulla pista C. Sull’Airbus A350 partito dall’aeroporto Shin-Chitose c’erano per la precisione 367 passeggeri (tra cui otto bambini) e 12 membri dell’equipaggio.

Quattro morti a bordo dell’aereo militare

È stata confermata la morte di 4 persone che erano a bordo dell’aereo della guardia costiera scontratosi con un aereo passeggeri della Japan Airlines all’aeroporto giapponese di Haneda. Lo riferisce il Guardian. Una persona è gravemente ferita. A bordo dell’aereo della guardia costiera c’erano in totale sei persone.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo