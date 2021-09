Tragedia sul raccordo Avellino-Salerno. L’autista di un camion è morto dopo un incidente nel tratto compreso tra i comuni di Cesinali e San Michele Serino. Aveva 43 anni. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Avellino.

A causare l’incidente sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico, a quanto emerso finora. Il conducente avrebbe perso così il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Il mezzo pesante è quindi tornato sulla carreggiata e ha perso diversi cassoni.

La tragedia si è consumata al chilometro 25 in direzione Salerno. L’incidente si è verificato dopo le 17:00 di ieri, lunedì 20 settembre. L’autoarticolato trasportava cassoni di pomodori. È sbandato, abbattendo diversi alberi e riversando sull’asfalto parte del carico. L’uomo alla guida, deceduto, è stato estratto dalle lamiere contorte con non poche difficoltà. Era nato ad Ottaviano ed era residente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, come riporta Avellino Today.

Il raccordo è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia per alcune ore e il traffico deviato sulla viabilità interna. Sul posto le squadre dell’Anas per gestire il traffico in piena sicurezza e ripristinare la viabilità con l’ausilio di un’autogru e un mezzo di movimento terra.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

