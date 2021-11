“Dopo il biennio di stop dovuto alla pandemia, non possiamo permetterci che le scuole chiudano anche a causa della mancanza di manutenzione, che rende gli istituti del nostro territorio inadeguati di fronte al verificarsi di eventi meteorologici perfino di moderata intensità”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

“Siamo alla vigilia dell’inverno, e dopo il segnale preoccupante dei giorni scorsi, è necessario non perdere altro tempo; per tale motivo invitiamo la Regione a stanziare subito risorse per interventi urgenti di manutenzione scolastica, e metterle a disposizione dei Comuni. A partire da Napoli, dove, tra l’altro, sollecitiamo i tecnici comunali ad attivarsi quanto prima per l’annunciato censimento sulle condizioni strutturali delle scuole cittadine” conclude.

