“La collaborazione tra Regione Piemonte e Formez rappresenta un passaggio decisivo per trasformare la semplificazione in realtà concreta. Per noi è un onore poter lavorare al fianco della Regione, che ringraziamo per la fiducia, perché si rafforza un percorso avviato già lo scorso dicembre con l’accordo sull’innovazione”.

Lo ha detto il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, a margine della presentazione del disegno di legge regionale “Semplifica Piemonte“, a cui hanno partecipato Alberto Cirio (governatore del Piemonte), Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica Amministrazione), Elisabetta Casellati (ministro per le Riforme istituzionali), Gian Luca Vignale (assessore regionale alla Semplificazione), Stefano Corgnati (Rettore del Politecnico di Torino), Cristina Prandi (Rettrice dell’Università degli Studi di Torino), Menico Rizzi (Rettore dell’Università del Piemonte Orientale), Massimiliano Cipolletta (presidente della Camera di Commercio di Torino) e Davide Gilardino (presidente di Anci Piemonte).

“Formez – ha proseguito Anastasi nel suo intervento – considera la semplificazione un passo fondamentale per continuare a lavorare sul percorso di disintermediazione tra cittadino e bene pubblico, avviato dall’Istituto anche con il supporto delle nuove tecnologie, siamo quindi orgogliosi di poter fornire il nostro contributo al progetto ‘Semplifica Piemonte’, consapevoli che il nostro ruolo è quello di essere laboratorio delle Pubbliche Amministrazioni così come territorio di condivisione di esperienze nell’ambito pubblico. Il Piemonte – ha concluso il presidente di Formez – ha scelto di investire su una PA più semplice, coerente, affidabile e più vicina alla collettività: una scelta coraggiosa, che può diventare un modello nazionale”.

‘Semplifica Piemonte’ completa un percorso che ha visto in questi anni la Regione Piemonte fortemente impegnata per la sbrurocratizzazione e la semplificazione dei processi, ad esempio con i 244 tecnici del progetto Pnrr “Mille esperti” che hanno supportato gli enti locali nelle pratiche ambientali, con la definizione di procedure urbanistiche standard per tutti i comuni del Piemonte

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