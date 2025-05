Sarà venerdì il giorno scudetto. Dopo il verdetto della penultima giornata di campionato con 9 partite su 10 in contemporanea, tutti gli obiettivi stagionali restano ancora aperti: la corsa per il tricolore, la lotta a Champions, Europa e Conference League, e quella per non retrocedere. Questa mattina la Lega Calcio ha deciso date e orari dell’ultima giornata.

Serie A, 38ª giornata: ufficiali date e orari

Un consiglio che ha preso il via alle 10 ed è stato subito sospeso a causa di accesi litigi, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il primo nodo da sciogliere è stato quello sul matchpoint scudetto, con Napoli e Inter divise solo da un punto. Scontata la contemporaneità, con i partenopei che chiedevano di giocare di venerdì, e i nerazzurri di giovedì (in vista della finale di Champions). Alle 11 e 20 la decisione: Napoli–Cagliari e Como–Inter, verranno disputate venerdì sera alle 20:45. Un sabato dedicato ai festeggiamenti di chi vincerà. Remota, ma possibile l’ipotesi spareggio (eventualmente il 26 maggio). Tutte le altre sfide di campionato decisive per un piazzamento rilevante verranno disputate domenica 25, sempre alle 20:45. Le restanti due partite, Milan-Monza e Bologna-Genoa, con quattro squadre non impegnate più per nessun obiettivo verranno invece giocate sabato, sempre alle 20.45.

Il programma dell’ultima giornata di Serie A

Atalanta-Parma domenica 25/05 20:45

Bologna-Genoa sabato 24/05 20:45

Como-Inter venerdì 23/05 20:45

Empoli-Verona domenica 25/05 20:45

Lazio-Lecce domenica 25/05 20:45

Milan-Monza sabato 24/05 20:45

Napoli-Cagliari venerdì 23/05 20:45

Torino-Roma domenica 25/05 20:45

Udinese-Fiorentina domenica 25/05 20:45

Venezia-Juventus domenica 25/05 20:45

La classifica di Serie A ad una giornata dal termine

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milano 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18

Dove vedere l’ultima giornata di Serie A, Sky o Dazn

Saranno Lazio-Lecce, Empoli-Verona e Venezia-Juventus le partite trasmesse in co-esclusiva da Sky anche su Now Tv. Tutte gli incontri dell’ultima giornata saranno visibili su Dazn.

Redazione

Luca Frasacco