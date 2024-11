Dopo la serie tv sul caso Sarah Scazzi è la volta di Meredith Kercher. Un altro degli omicidi più famosi degli ultimi trent’anni è pronto ad essere adattato al format più popolare. La morte della studentessa inglese a Perugia si appresta ad essere riscritta sotto forma di copione, ma come per il delitto di Avetrana non sono mancate polemiche e anche Perugia è pronta a lamentarsi di un possibile danno di immagine.

Il problema delle ripresa

Un atroce episodio di cronaca nera a cui la popolazione non vorrebbe più essere associata. La sindaca Vittoria Ferdinandi prendendo atto delle polemiche e proteste ha cercato di raggiungere un compromesso acconsentendo alle riprese nel centro storico – soprattutto per una questione economica – ma negando quelle nella villetta dell’orrore.

Ad Olevano Romano la casa identica a quella dove fu assassinata Meredith

Da qui la decisione della produzione di spostare nel Lazio, ad Olevano Romano, il set per le scene casalinghe. Nella provincia, Hulu – società che fa capo alla Disney – ha già individuato una casa quasi identica a quella reale. Nel ruolo di produttrice esecutiva insieme a Emmy Warren Littlefield e a Monica Lewinsky ci sarà proprio Amanda Knox. Critiche da parte di Stephanie Kercher, la sorella di Meredith: «è difficile capire lo scopo di questa serie», ha dichiarato.

Gli attori della Serie TV sul delitto di Meredith Kercher

Sul titolo della serie Perugia non sarà scomodata. «Amanda. A coming of age horror», dovrebbe chiamarsi. Saranno otto episodi di un’ora ciascuno che incentreranno il racconto sul perché l’americana in Erasmus in Italia sia stata erroneamente condannata per il delitto. Nel cast il suo ruolo sarà interpretato da Grace Van Patten mentre Giuseppe De Domenico vestirà i panni di Raffaele Sollecito.

