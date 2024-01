Domenica 30 gennaio 1994 – Venerdì a Mostar sono rimaste vittime di una granata i giornalisti Rai Marco Lucchetta, Alessandro Ota e Dario D’Angelo. Avevano raggiunto Mostar per fare un servizio sull’orfanotrofio della città. Erano usciti dall’auto blindata che li stava portando ad un rifugio per riprendere un bambino che stava giocando in strada nonostante i bombardamenti. Quando hanno sentito il boato, secondo la testimonianza di un casco blu spagnolo, hanno usato il loro corpo come scudo, permettendo al bambino di rimanere incolume. I loro corpi senza vita sono rimasti per ore sulla strada a causa dei continui combattimenti fra le forze croato bosniache e quelle musulmane. Solo a tarda sera i caschi blu britannici hanno potuto recuperarli. Le tre vittime si aggiungono ai 60 giornalisti uccisi in due anni e mezzo nel conflitto dell’ex Jugoslavia.

Con una differenza di soli 6 voti, 65 a 59 il Partito Repubblicano Italiano segue la linea del Segretario Giorgio La Malfa, che prevede un’alleanza con l’alleanza di centro Segni-Martinazzoli. Shimon Peres e Yasser Arafat si sono presentati assieme, tenendosi per mano alla sessione plenaria del Forum di Davos. Anche se non è stata annunciata ufficialmente i due leader hanno raggiunto l’accordo sulla realizzazione dell’autonomia per Gaza e per Gerico

Giovedì 30 gennaio 2014 – Il Movimento 5Stelle ha depositato al Senato la “denuncia per la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica”, ritenuto responsabile di una forma di “governo presidenziale”, dell’esclusione delle forze di minoranza e dei loro elettori dai colloqui sulle riforme, di ingerenze sulla magistratura che indaga sulla trattativa Stato-mafia. Lapidaria la replica del Presidente Napolitano raccolta dai giornalisti all’uscita di una visita privata “La messa in stato d’accusa? Faccia il suo corso.”

Nasce ufficialmente Fiat Chrysler Automobiles (‘’FCA’’). il Consiglio ha deciso che la sede della società sarà in Olanda e che le azioni ordinarie di FCA saranno quotate a New York e a Milano.

La Corte d’Appello di Firenze nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, commesso a Perugia il 1° novembre 2007, ha condannato a 28 anni e 6 mesi Amanda Knox e a 25 anni Raffaele Sollecito, ribaltando così la sentenza d’assoluzione del primo processo d’appello svolto a Perugia nel 2011. Rispetto alla condanna di primo grado emessa nel dicembre 2009 dalla Corte di Perugia, è stata aumentata di due anni e sei mesi la pena inflitta ad Amanda Knox perché i giudici hanno ritenuto aggravato il reato di calunnia commesso dalla ragazza americana nei confronti di Patrik Lumumba. Per Knox e Sollecito non è stata disposta la misura cautelare.

Google ha venduto Motorola alla società cinese Lenovo per 2,91 miliardi di dollari. Nel 2012 Google l’aveva acquistata per 12 miliardi. La società di Mountain View rimarrà titolare della maggioranza dei brevetti.

Franco Bellacci