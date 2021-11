Stava lavorando come sempre nel suo bar tabacchi a Salerno. All’improvviso, colto da un malore, si è accasciato sul suo bancone. Sergio Serritiello, titolare del bar tabacchi 138 a Sant’Eustachio è morto mentre faceva il suo lavoro.

Secondo la ricostruzione di alcune testate locali, Serritiello, era all’interno del suo bar quando ha accusato un malore. Ad attirare l’attenzione le grida del figlio che ha provveduto a chiudere il locale, dopo aver servito gli ultimi clienti. Giunti sul posto gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nel bar, al momento della tragedia, era presente anche la figlia.

Secondo quanto raccontato da alcuni amici, già la notte precedente Sergio aveva accusato un malore ma il giorno successivo, come tutte le mattine, si è recato al lavoro. Una vera tragedia per tutta la comunità di Sant’Eustachio dove era molto conosciuto e amato da tutti.

I messaggi di condoglianze si moltiplicano ora dopo ora sui social. “Veglia su di noi, riposa in pace”,scrive una cliente abitudinaria, “Mi dispiace tantissimo..non ci sono parole.. Solo tanta tristezza”, scrive un amico, e ancora, “Ciao Sergio hai lasciato tutti senza parole … buon viaggio R.I.P. abbi cura dei tuoi cari”.

