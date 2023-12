Ha preso la pistola del padre, poi si è chiuso nel bagno di casa e si sarebbe sparato un colpo alla testa. Un ragazzo di 16 anni è ora in gravissime condizioni, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Il dramma è avvenuto in un appartamento in zona Tor de Cenci, alla periferia sud della Capitale, nel pomeriggio di ieri. La pistola, secondo quanto trapela dagli inquirenti, è regolarmente detenuta dal padre del giovane, una guardia giurata. Entrambi i genitori erano in casa al momento dell’accaduto.

Sul caso sta indagando la polizia del commissariato di Spinaceto. Si stanno sentendo i parenti e gli amici del ragazzo per ricostruire i motivi del gesto, ancora non chiari. Adesso il 16enne è in gravi condizioni, dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale San Camillo.

Redazione

Luca Sebastiani