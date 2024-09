Con un breve comunicato, la Roma ha annunciato le dimissioni dell’amministratore delegato Lina Souloukou. La dirigente greca era finita al centro delle proteste dei tifosi romanisti dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

La nota del club giallorosso non spiega i motivi della decisione della greca. “L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

La greca finita sotto scorta dopo le proteste dei tifosi per l’esonero di De Rossi

Soltanto ieri era emersa la notizia che Souloukou era stata sottoposta a “misure di tutela” proprio per lo stato di agitazione attorno alla società per l’esonero di De Rossi. Tanto che anche i suoi figli di 3 e 8 anni sarebbero dovuti essere scortati nel tragitto da casa alla scuola. Per questo sembra quasi certo che a motivare la scelta di Souloukou siano state le tensioni attorno alla sua persona.

