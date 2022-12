Convinto con l’inganno da falsi carabinieri a seguirlo fuori della sua abitazione, portato in auto nella zona del cimitero di Poggioreale e lì abbandonato.

È la disavventura capitata venerdì 9 dicembre ad un imprenditore del centro storico di Napoli, vittima di una truffa e di una rapina. I malviventi, che indossavano delle pettorine con la scritta “Carabinieri”, si sono presentati a casa della vittima sostenendo di dover eseguire una perquisizione.

Una volta dentro e trovato soldi e preziosi, hanno quindi chiesto all’imprenditore di seguirli, convinto dai finti militari dell’Arma a doversi recare accompagnato in una caserma.

La vittima li ha così seguiti su una vettura comune, non in servizio ai veri carabinieri, e lo hanno scortato fino alla periferia, nella zona del cimitero di Poggioreale, dove è stato fatto scendere. Solo a questo punto l’imprenditore ha realizzato di essere caduto in una trappola, una truffa da film di Alberto Sordi, come in “Ladro lui, ladra lei” del 1958.

Il bottino rubato dai finti carabinieri non è stato ancora quantificato: sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte dei veri militari dell’Arma.

