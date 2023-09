La tuta alare non si è aperta e nemmeno il paracadute di emergenza. E’ morto in circostanze drammatiche il giovane 2oenne base jumper altoatesino, schiantatosi al suolo dopo un lancio estremo dalle rovine del Castel Greifenstein, sopra l’abitato di Settequerce lungo la valle dell’Adige tra Merano e Bolzano. Ha tentato il volo dove nessuno aveva mai osato, un luogo ostico dove molto probabilmente serve buona tecnica: l’uomo è precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce.

A lanciare l’allarme ai soccorritori è stato un testimone che, poco prima del lancio, aveva parlato con il ventenne sportivo al quale aveva raccontato di voler tentare il lancio. Sul posto gli uomini del soccorso alpino dell’Alpenvere in sudtirolese a quello del Cai e la Guardia di Finanza, intervenuta inviando l’elicottero. Elicottero che ha poi recuperato la salma.

Lo scorso 24 agosto un altro base jumper era morto in Svizzera: si era lanciato con la tuta alare dal Dent de Morcles, sulle Alpi svizzere, e per due giorni era risultato disperso, sino a quando il suo corpo senza vita è stato trovato in un torrente.

