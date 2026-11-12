Siamo sotto attacco, lo siamo da molto tempo, ma solo ora sembriamo rendercene conto. Quello che stiamo vivendo è uno stress test, una messa alla prova della nostra tenuta dinanzi alla pressione di soggetti terzi, esterni, ostili. Questo dimostra una volta per tutte che le minacce non solo esistono – e non sono il frutto dell’immaginazione dei tanto vituperati falchi del riarmo – ma sono prossime e pericolose.

Qualcuno, lo ripetiamo, per puro cinismo politico e opportunismo elettorale ha negato e continua a negare la necessità di rafforzare la nostra capacità di difesa attraverso quegli investimenti che servono a efficientare la nostra capacità di risposta e di tenuta nei confronti di ogni forma di attacco, cyber o convenzionale. C’è chi persino nelle ore immediatamente successive agli allarmi bomba – che sono stati un vero e proprio tiro di aggiustamento in gittata – ha proseguito la sua propaganda annunciando che, in caso di successo del campo largo alle prossime elezioni, si taglieranno gli investimenti in difesa in favore di altre spese, seguitando nel puerile errore di non voler capire che la difesa è la precondizione. Senza difesa siamo vulnerabili; senza una difesa adeguata, capace di aggiornarsi con l’aumento delle minacce, siamo come una nave in balia delle onde.

I soggetti ostili non scompaiono in funzione di chi siede tra gli scranni della maggioranza, le aggressioni sia convenzionali che ibride non si eclissano sulla base del colore politico di chi siede a Palazzo Chigi. Siamo sotto attacco, e in una nazione matura questo dovrebbe spingere tutti all’unità, alla compattezza, alla serietà. La difesa non dovrebbe essere oggetto di conflittualità propagandistica, ma dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – essere un valore condiviso e proprio di ogni forza politica, perché in gioco non c’è l’interesse di qualcuno, ma quello dell’Italia come nazione.

È arrivato il momento di farci percepire come nazione, come un fronte compatto all’esterno; l’equilibrio del mondo in cui viviamo e verso cui andiamo non ci consente né leggerezza né sciocchi e limitati strepitii di bottega. Il nemico è alle porte, non ha forma e non ha colore, c’è ma non si vede, e come il diavolo ha impresso nelle nostre menti il più sottile degli inganni: farci credere di non esistere, fino a oggi. Non viviamo in un’isola felice, siamo in mezzo alla tempesta e non possiamo negarla.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro