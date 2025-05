Mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 9.00, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa di presentazione del saggio storico-politico “Sigonella-Hammamet. L’affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti”, l’ultima fatica letteraria del prof. Salvatore Di Bartolo. Il libro, pubblicato lo scorso 22 novembre 2024 con la casa editrice romana “La Bussola” dell’editore Gioacchino Onorati, ricostruisce con sguardo critico e de-ideologizzato le vicende pubbliche e private dell’ex Presidente del Consiglio e segretario del Psi Bettino Craxi a distanza di un quarto di secolo dalla sua scomparsa.

“I tempi per compiere un’analisi attenta e ragionata incentrata sulla figura e sull’azione politica dell’ex segretario del Psi sono ormai maturi”, è finalmente giunto il momento di “fare i conti con Craxi”, si legge nella sinossi dell’opera di Di Bartolo, il cui obiettivo è quello di ricostruire i passaggi salienti dell’esperienza politica e umana di Bettino Craxi, con un percorso, avente quale crocevia il Mediterraneo, che principia nella riva siciliana, con la rilettura critica dei celebri fatti di Sigonella, e termina su quella tunisina, nei difficili anni dell’esilio di Hammamet.

L’evento in questione, nato da un’iniziativa del senatore Salvatore Sallemi, sarà impreziosito, tra l’altro, dagli interventi del senatore Gianluca Cantalamessa, dello storico Federico Niglia, membro del comitato storico-scientifico delle Fondazione Craxi, e dello stesso Sallemi. Previsti, inoltre, anche gli interventi di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, gli avvocati Antonio De Angelis e Mattia Romano, rispettivamente Presidente Nazionale di Professione Italia e Presidente di Professione Italia Roma, del dott. Federico Scalisi, che curerà l’introduzione, e di due rappresentanti del mondo universitario, il dott. Marco Kevin Maddison e Simone Lodato. A moderare l’incontro sarà invece il giornalista Francesco Spartà, dell’Agenzia Giornalistica Italia (AGI).

SINOSSI – Un quarto di secolo. Tanti sono ormai gli anni trascorsi dalla scomparsa di Bettino Craxi. Un lasso di tempo relativamente breve, se riferito all’ambito storiografico, ma comunque sufficientemente ampio per poter guardare agli eventi che segnarono le vicende pubbliche e private del leader socialista con sguardo critico e consapevole, e fare finalmente i conti con Craxi. I tempi per compiere un’analisi attenta e ragionata incentrata sulla figura e sull’azione politica dell’ex segretario del Psi sono ormai maturi. Proprio questo è l’obiettivo che Salvatore Di Bartolo si propone di perseguire: ricostruire con un linguaggio chiaro e diretto, e libero da qualsivoglia condizionamento storico o ideologico, i passaggi salienti dell’esperienza politica e umana di Bettino Craxi, con un percorso, avente quale crocevia il Mediterraneo, che principia nella riva siciliana, con la rilettura critica dei celebri fatti di Sigonella, e termina su quella tunisina, nei difficili anni dell’esilio di Hammamet.

BIO SALVATORE DI BARTOLO – Laurea in Economia nel 2015, è docente, saggista, opinionista e analista politico-economico per siti e testate giornalistiche, tra cui: nicolaporro.it, L’Opinione delle Libertà e Il Nuovo Giornale Nazionale. Ha pubblicato per Aracne ‘Metamorfosi politica’ (2022) e per La Bussola ‘La grande utopia. Analisi degli effetti e dei profili critici del Reddito di cittadinanza’ (2022), ‘Falsa rivoluzione. Controstoria di Mani pulite’ (2023), ‘Overgreen. L’altra faccia della rivoluzione verde’ (2023), ‘Peccato originale’ (2024) e ‘Sigonella-Hammamet. L’affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti (2024).

