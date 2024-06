Nasce una nuova casa editrice, la Silvio Berlusconi Editore. Un nuovo progetto nato all’interno del Gruppo Mondadori che ha come obiettivo quello di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico. La casa editrice fondata in onore dell’ex presidente del Consiglio debutterà il prossimo 5 settembre, e lo farà con un saggio di Tony Blair sull’arte di governare in contemporanea mondiale.

Nasce la Silvio Berlusconi Editore, la mossa di Marina

L’annuncio lo ha dato Marina Berlusconi, presidente del Gruppo e figlia del Cavaliere: “La Silvio Berlusconi Editore avrà un obiettivo molto preciso: battersi per il concetto di libertà e dare voce alle sue più varie declinazioni, mantenendosi però distante nel modo più assoluto da qualsiasi forma di militanza politica“.

