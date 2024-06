Da Forza Italia al Terzo Polo, per poi ritornare in Forza Italia. Letizia Moratti è stata appena eletta europarlamentare, grazie alle migliaia di preferenze ottenute nelle liste di FI alle elezioni. E ora, forte del suo risultato personale, torna alla carica convinta del progetto del partito fondato 30 anni fa da Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di strappare voti ed elettorato ai suoi vecchi compagni politici: Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Letizia Moratti, Forza Italia vuole prendersi i voti di Azione e Stati Uniti d’Europa

Azione e Stati Uniti d’Europa hanno fallito il loro obiettivo di raggiungere la soglia dello sbarramento, colpa delle divisioni che hanno frammentato il voto centrista e soprattutto hanno allontanato quegli elettori che non volevano rischiare di veder perso il proprio voto. Per Moratti, Forza Italia può attrarre quei voti da delusi di Calenda e Renzi: “Penso che Forza Italia abbia molte più possibilità di quante ne abbia il Pd. Lo dico con grande rispetto, perché Elly Schlein ha fatto un’ottima campagna elettorale, però ha fatto una campagna che ha eroso i voti dei 5 Stelle, e che quindi l’ha spostata ulteriormente a sinistra. Credo sia difficile per liberali e riformisti identificarsi in un Pd ulteriormente spostato a sinistra. Così come credo sia molto più facile che lo possa fare Forza Italia. È chiaro che la legge elettorale e il bipolarismo non aiutano, ma tra le due forze politiche ad essere più aggregante è Forza Italia e non il Pd”.

Letizia Moratti e le elezioni per il sindaco di Milano

L’ex sindaca di Milano ha parlato, in un’intervista al Corriere della Sera, dei prossimi passi da compiere per il centrodestra. “La cosa importante è il gioco di squadra. Ci deve essere un progetto strutturato per avvicinare i ceti produttivi ed essere credibili rispetto a queste categorie che in gran parte risiedono nel Nord. Credo che il mio risultato ottenuto in Lombardia, dove c’è una Lega molto forte che non solo presiede la Regione ma esprime anche ben cinque ministri, possa comportare un mio impegno diretto nella squadra dei federatori”. E sulle elezioni per il prossimo sindaco di Milano, Letizia Moratti dice di voler “lavorare da subito”. “È una partita per la quale in tanti chiedono di dare la mia collaborazione. E intendo farlo. Tenere rapporti molto stretti con i municipi cercando di capire strada per strada esigenze e priorità e proporre un candidato o una candidata che sia coerente con le aspettative di una città come Milano che sono sempre alte”.

