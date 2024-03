Letizia Moratti candidata con Forza Italia alle elezioni europee. L’annuncio lo ha dato la stessa ex sindaca di Milano in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, per l’appuntamento del partito “La forza dell’Italia in Europa”, dopo le indiscrezioni che avevano anticipato questa mossa.

Forza Italia, Letizia Moratti candidata alle europee

“Oggi questa conferenza stampa è per sciogliere le riserve. Intendo candidarmi alle elezioni europee dell’8-9 giugno. È stata una lunga riflessione ma penso che queste elezioni siano molto importanti. Stiamo lavorando sulle liste” ha detto Moratti, sottolineando così il momento cruciale per l’Europa.

Letizia Moratti, che di recente è stata nominata presidente della consulta nazionale di Forza Italia, ha poi anche risposto alle domande dei cronisti riguardo una sua posizione da capolista. “Non sarò capolista se si candida il segretario Antonio Tajani, altrimenti sì” ha sottolineato la 74enne.

