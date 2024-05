A Roma in queste ore c’è un turista particolare in più. È il sindaco di New York Eric Adams che è atterrato in Italia e che è impegnato in un tour di Roma che in realtà ha poco a che fare con il turismo. Il suo obiettivo – particolare, forse non conosce benissimo Roma – è prendere spunto e condividere “idee e strategie” perché “le soluzioni ai problemi che affliggono la nostra città, il nostro paese e il nostro pianeta devono essere risolte insieme”.

Il sindaco di New York Adams a Roma per risolvere i problemi della sua città

Nel video postato sui suoi social, vicino all’aereo che lo ha portato a Roma, Adams ha detto che nella capitale italiana parlerà di infrastrutture, di cambiamento climatico, della crisi dei richiedenti asilo, della crisi dei costi delle abitazioni in città e di molto altro ancora. Dopo il post iniziale, il sindaco di New York ha subito pubblicato alcune foto che lo ritraggono in prossimità del Colosseo e nei cantieri della nuova metropolitana di Roma, con tanto di giubbotto e caschetto. “A Roma sotto il Colosseo! Siamo due città internazionali piene di turisti, visitatori e lavoratori che ogni giorno fanno funzionare le nostre città”, ha scritto Adams, aggiungendo: “Condividere le nostre idee e i nostri risultati in materia di infrastrutture, trasporto pubblico e tutto ciò di cui le grandi città hanno bisogno non farà altro che renderci più forti”.

On the ground in Rome under the Coliseum! We’re two international cities full of tourists, visitors and the every day working people who make our cities run. Sharing our ideas and accomplishments on infrastructure, public transit and everything big cities need will only make us… pic.twitter.com/vUWc1Hv8Qg — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 10, 2024

Non è ancora chiaro di quali risultati parli, ma intanto la certezza è che anche Adams è uno di quei sindaci a cui piace diffondere video e foto del proprio lavoro, un po’ come il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri.

Il sindaco di New York Adams a Roma e l’incontro con il Papa

Nella sua visita, che si concluderà lunedì, il sindaco di New York ha in programma anche un incontro con Papa Francesco. Un dialogo che ci incentrerà sulla fraternità globale, con Adams che parteciperà anche al secondo incontro mondiale sulla Fratellanza umana, organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti.

