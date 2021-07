Sarà Eric Adams, 60enne ex poliziotto, il candidato del Partito Democratico per elezioni di New York che si terranno il prossimo novembre. Salvo clamorose sorprese sarà lui quindi il futuro primo cittadino della ‘Grande mela’: in città i Democratici sono ormai la nettissima maggioranza, tanto da spingere il Partito Repubblicano a candidare candidati ‘minori’, data la certezza di perdere.

Adams ha potuto festeggiare l’incoronazione a candidato sindaco a due settimane dalle primarie: tutta a causa di un complicato e lungo sistema di voto, il cosiddetto ranked-choice-voting, che richiede uno scrutinio particolarmente complicato.

Nel conteggio Adams ha vinto di stretta misura: seconda classificata è stata Kathryn Garcia, ex responsabile dell’azienda municipalizzata dei rifiuti, staccata di poco più di 8mila voti sui 945mila espressi dal ‘popolo democratico’ di New York. Solo terza invece Maya Wiley, avvocato candidata della sinistra del partito, la parte più vicina al sindaco uscente Bill de Blasio.

Dall’altra parte, in casa Repubblicani, le primarie sono state vinte da Curtis Sliwa, fondatore del gruppo di volontari di pubblica sicurezza Guardian Angels. Sliwa ha ottenuto il 68,1% dei voti, circa 60mila, ma non ha praticamente chance di vittoria contro Adams.

In caso di vittoria a novembre, Adams sarebbe così il secondo sindaco di colore della città dopo David Dinkins, primo cittadino tra il 1990 e il 1993.

There are so many folks I need to thank, but tonight I want to thank the voters of NYC.

Regardless of if I was your 1st choice, 5th choice, or not on your ballot, thank you. I’ll be proud to work with you, for you, & alongside you as we work towards a better future. pic.twitter.com/f0eUlfT8sd

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) July 7, 2021