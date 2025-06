È di nuovo Sinner-Alcaraz. La sfida del 18 maggio degli Internazionali di Roma si riproporrà quest’oggi sul prestigioso campo Philippe-Chatrie per l’appuntamento conclusivo del Roland Garros. Il numero 1 due del mondo si affronteranno di nuovo sulla terra rossa nel confronto generazionale che vede finora in vantaggio lo spagnolo per 7 vittorie a 4.

Il cammino di Sinner ed Alcaraz al Roland Garros

Sinner si presenta all’appuntamento forte di un cammino impeccabile a Parigi, senza aver mai ceduto un set e confermando una solidità impressionante. Emblematica, in tal senso, la sua vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, battuto in tre set molto combattuti. Percorso leggermente diverso per Carlitos, che ha perso qualche set lungo il tragitto — come accaduto nella semifinale contro Lorenzo Musetti — ma è sempre riuscito a reagire e a trovare le chiavi giuste per alzare il livello del suo gioco, spingendosi oltre i propri limiti.

Dove vedere Sinner-Alcaraz gratis in tv e streaming

La gara tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, inizierà non prima delle 15:00. Il match sarà preceduto dalla finale del doppio femminile, con inizio previsto alle 11:00, con Jasmine Paolini e Sara Errani che sfideranno la nuova coppia formata dalla serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina. Considerata l’importanza dell’evento, Sinner-Alacaraz sarà visibile in chiaro sul Nove, oltre che su Eurosport1 HD. L’incontro sarà visibile in streaming su nove.tv, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco