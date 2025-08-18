Sinner Alcaraz in finale a Cincinnati: dove vederla in tv e streaming

Ancora una volta in finale, la quarta in stagione. Sinner e Alcaraz sono pronti a sfidarsi nuovamente, stavolta all’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Nell’incontro in scena a partire dalle 21:00 italiane, il neo ventiquattrenne azzurro cercherà di battere il rivale spagnolo per la seconda volta consecutiva dopo l’ultima grande affermazione di Wimbledon, poco più di un mese fa.

Il mese di Sinner: le vacanze, il nuovo staff e la forma smagliante a Cincinnati

Poche settimane ma dense di novità. Il successo ha spinto Jannik a prendersi una vacanza più lunga del solito, che gli ha permesso di ricaricare le energie ma che lo ha costretto ad un richiamo di preparazione. È seguito poi il ritorno nel suo staff di Umberto Ferrara, il preparatore atletico da cui si era separato dopo il caso clostebol (“Ho sentito che, in questo momento, avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo”), e l’ingresso di Nicolò Inserra, 26enne genovese, suo amico d’infanzia e sparring partner d’allenamento per Cincinnati e gli US Open. Strategie che hanno contribuito a farlo presentare in forma smagliante alla finale di Cincinnati, dove Jannik si giocherà anche il primo posto in classifica ATP. Sarà dopo la finale di oggi però che si accenderà la corsa a numero uno del mondo, con Sinner chiamato a mantenere la posizione più importante nel prossimo US Open. Il distacco post-Cincinnati sarà infatti di 2.590 punti se vince Sinner o di 1.890 se vince Alcaraz. A New York infatti Jannik difenderà i 2.000 punti dello scorso anno (che lo spagnolo cercherà di rubargli) e Alcaraz solo 50.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Continua dunque lo scontro generazionale che vede i due fenomeni del tennis al 14esimo confronto ufficiale. I precedenti sorridono all’iberico, in vantaggio per 8-5. Le ultima vittorie di Alcaraz sono arrivate sulla terra rossa di Roma prima e Parigi poi, mentre sull’erba di Londra è arrivato il primo Wimbledon di Sinner. Il confronto di oggi, sul cemento, può favorire ancora una volta l’altoatesino.

Sinner Alcaraz in finale a Cincinnati: dove vederla in tv e streaming

La finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz inizierà inizierà alle 21 ore italiani, le 15 locali. L’incontro del P&G Center Court sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su a pagamento su Tennis Tv. Atteso clima afoso e rovente: una vittoria da sudare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco