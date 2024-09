Dai giretti nel Principato al parcheggio dell’Unipol Arena di Bologna, dove l’Italia è impegnata nella Coppa Danis. Jannik Sinner è arrivato ieri a tifare i suoi compagni a bordo di un Audi RS6 ABT Legacy Edition, station wagon di lusso color grigio opaco immatricolata a Monaco, dove il tennista numero uno al mondo ha la sua residenza fiscale.

L’Audi RS6 di Sinner modificata

Un motore V8 da 760 CV che spinge la vettura ben oltre i 250 km/h, visto che il suo proprietario ha prontamente modificato alcuni componenti per aumentarne le prestazioni. Come riporta Repubblica, il suo coach Simone Vagnozzi ha viaggiato con lui da Bologna a Montecarlo ironizzando anche sulla guida sportiva dell’altoatesino: “Per fortuna avevo mangiato poco…”.

Un anno per averla

È un’auto per pochi: da listino il prezzo è di 150.000 euro, ma le modifiche apportate la fanno lievitare di altri 100 mila. Ha atteso circa un anno per averla, si tratta di una edizione limitata prodotta in 200 esemplari: “È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi rilasso, rifletto e mi scarico”, ha ammesso in passato, non nascondendo – a 23 anni – la passione per le auto sportive dopo che in passato era stato già protagonista di alcuni test con la Ferrari SF90 Spider, Assetto Fiorano.

