Jannik Sinner è già sceso nuovamente in campo per il Masters 1000 di Shanghai, qualificandosi per la semifinale. Il numero uno al mondo ha dominato l’incontro contro Daniil Medvedev, avversario ostico sul cemento, vincendo con un netto 6-1, 6-4. Sorpresa nell’altro match di giornata invece, in cui il ceco Machac, testa di serie numero 30, si è imposto su Carlos Alcaraz, terza forza del seeding, con il punteggio di 7-6(5) 7-5. Ora, nell’incontro tra i due semifinalisti, in palio un posto nell’ultimo appuntamento del master 1000 e la possibilità di competere per un montepremi complessivo di 10.298.535 dollari.

Chi è il ceco Machac, avversario di Sinner in semifinale a Shanghai

Ex Top 20 da junior, Machac è entrato in Top 100 per la prima volta nel 2022, quest’anno ha vinto anche l’oro olimpico in doppio misto con Katerina Siniakova.In carriera ha vinto sei titoli Challenger: a Coblenza nel 2020, Nur-Sultan nel 2021, Traralgon e Grodzisk Mazowiecki nel 2022, Orleans e Mouilleron le Captif nel 2023. Machac proverà a prendersi la rivincita contro Sinner dopo che quest’anno era uscito sconfitto dal confronto ai quarti di finale di Miami.

Il successo a sorpresa del ceco di oggi contro Alcaraz rappresenta la sua seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10 sul cemento, dopo quella ottenuta su Rublev, allora numero 6, quest’anno proprio al secondo turno a Miami.

Quando gioca Sinner in semifinale a Shanghai contro Machac

Sinner tornerà a giocare a Shanghai sabato 12 ottobre per la semifinale del torneo che disputerà contro Machac. L’orario esatto della partita non è ancora stato definito, ma a causa del fuso orario, l’incontro sarà disputato quando in Italia sarà mattina presto. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky, che detiene l’esclusiva, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguirla anche in streaming tramite SKY GO e Now TV.

