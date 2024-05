Quarantuno persone, tra adulti e bambini, sono state soccorse in una piscina di via Procaccini a Milano. Di loro, 28 bambini e 13 adulti, 11 sono state portate in ospedale con sintomi respiratori per colpa degli eccessivi vapori inalati, a causa della “fuoriuscita di miscela di cloro“.

Intossicazione piscina a Milano, i soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica nelle piscine Jacarandà a Milano, oltre che per capire le cause dell’intossicazione. Il 118 è arrivato in via Procaccini con un mezzo per le maxi emergenze insieme a sette ambulanze. Con loro anche la Protezione civile. Delle persone coinvolte, 41 (28 bambini e 13 adulti) sono state soccorse sul posto dal personale di Areu, mentre 5 bambini e 6 adulti sono stati portati in diversi ospedali per via dei sintomi respiratori, come tosse e irritazione delle vie aree. Sono tutti in codice verde, tranne due adulti in codice giallo.

