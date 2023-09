Torna il Festival delle Città. Dal 3 al 5 ottobre a Roma, nella splendida cornice del complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, si aprirà la quinta edizione del Festival delle Città, il luogo nel quale i Sindaci e gli amministratori locali si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia, organizzato da ALI-Autonomie Locali Italiane. La tre giorni vedrà la presenza di cinque Ministri, oltre 200 sindaci, più di 50 ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, della cultura e della società civile, il tutto in circa trenta panel tematici.

«Quest’anno è il centenario di Don Lorenzo Milani e abbiamo deciso di intitolare il Festival con uno dei suoi motti: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia”. Questa sua celebre frase suona oggi più che mai come un monito per chi ha l’onore e l’onere di amministrare un Paese come il nostro, ricco di bellezza, di diversità ma anche di sfide e criticità. Il Festival delle Città sarà, dunque, come sempre un momento importante di confronto tra amministratori locali, Governo, Parlamento, media ed esponenti del mondo culturale e socio-economico». Così Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI- Autonomie locali italiane e Sindaco di Pesaro, lancia la quinta edizione del Festival delle Città, in programma a Roma, in piazza San Salvatore in Lauro.

Il Festival si aprirà alle ore 16.30 del 3 ottobre, con un’intervista doppia di Monica Maggioni al Presidente nazionale di ALI e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e al Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Dopodiché, il Festival proseguirà come di consueto, con i numerosi panel tematici che si articoleranno in due sale, fino a giovedì 5 settembre. Prima della chiusura del Festival, prevista alle ore 18, ci sarà l’intervento di Romano Prodi, alle ore 17, con uno speech sull’Europa.

Durante la kermesse si parlerà di migrazioni, di sicurezza e legalità, della situazione economica del Paese e dell’Europa; dell’emergenza sanità, di guerra in Ucraina e crisi africane; di pubblica amministrazione e di lavoro, di riforme istituzionali del Paese; delle città al centro della sfida riformista, nazionale ed europea, nonché del ruolo e delle responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali; dell’attuazione dell’Agenda 2030 e del Pnrr. E ancora: crescita sostenibile, infrastrutture e innovazione tecnologica, turismo e cultura, sport.

Lungo l’elenco dei sindaci e presidenti di provincia e di regione, dei rappresentanti del Parlamento italiano, dei membri del Governo, dei giornalisti e delle personalità del mondo della cultura e dello sport che prenderanno parte al Festival. Fra loro, in rigoroso ordine alfabetico, ricordiamo:

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani; Enzo Amendola, Deputato; Massimo Annichiarico, Dg Sanità Regione Veneto; Lucia Annunziata, giornalista e scrittrice; Mirco Balboni, Intesa San Paolo; Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Brenda Bernini, Sindaca di Empoli; Leonardo Becchetti, economista Università di Roma Tor Vergata; Giovanni Bianconi, giornalista del ‘’Corriere della Sera e saggista; Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente ANCI Toscana; Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL; Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna; Lorenza Bonaccorsi, Coordinatrice Amministratrici ALI, Presidente I Municipio Roma Simona Bonafé, Deputata; Stefania Bonaldi, Vicepresidente ALI; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Marisa Bruchi, giornalista e scrittrice; Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; Carlo Calenda, Senatore; Alessandro Canelli, Sindaco di Novara; Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe; Giovanna Casadio, giornalista La Repubblica; Francesco Casini, Vice Presidente ALI, Sindaco di Bagno a Ripoli; Guido Castelli, Commissario di governo alla ricostruzione; Alessandro Cattaneo, Deputato; Aldo Cazzullo, giornalista e saggista; Damiano Coletta, Presidenza nazionale ALI; Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Marco Damilano, giornalista e saggista; Massimo D’Amore, Vice Direttore TG2; Piero De Luca, Deputato; Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente UPI; Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente nazionale ANCI; Giovanni Di Pangrazio, Sindaco di Avezzano; Micaela Fanelli, Vice Presidente ALI, Consigliera regionale del Molise; Christian Ferrari, Segretario Confederale Cgil; Luigi Ferraris, AD di Ferrovie dello Stato; Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati XVIII Legislatura; Raffaele Fitto, Ministro degli Affari Europei, Sud, le politiche di coesione, PNRR; Pasquale Gandolfi, Presidente Provincia Bergamo; Ignazio Ganga, Segretario Confederale Cisl; Veronica Gentili, giornalista Mediaset; Monica Giandotti, giornalista RAI; Vanessa Giovagnoli, giornalista Rai Radio Uno; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo; Miguel Gotor, Assessore di Roma Capitale; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Riccardo Iacona, giornalista e autore televisivo; Roberto Inciocchi, giornalista Rai; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino; Luca Lopomo, Sindaco di Crispiano; Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale ALI; Luigi Madeo, Poste Italiane; Monica Maggioni, giornalista RAI; Filippo Magnini, Campione nuoto; Giovanni Malagò, Presidente CONI; Claudio Mancini, Deputato; Emiliano Manfredonia, Presidente ACLI; Luigi Marattin, Deputato; Nicolò Mardegan, Enel Italia; Carlo Marino, Sindaco di Caserta e Presidente ANCI Campania; Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano e Presidente ALI Toscana; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Maria Teresa Meli, giornalista Corriere della Sera; Simona Meloni, Consigliera Regione Umbria; Myrta Merlino, giornalista Mediaset; Antonio Misiani, Senatore; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Nando Pagnoncelli, AD Ipsos Italia; Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova; Federico Palmaroli, vignettista; David Parenzo, giornalista La7; Emilia Patta, giornalista Il Sole 24 Ore; Maria Rosa Pavanello, Presidente ALI Veneto; Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno; Elena Piastra, Sindaca di Settimo Torinese e Presidente ALI Piemonte; Agnese Pini, Direttrice Quotidiano Nazionale; Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente ALI Umbria; Daniela Preziosi, giornalista Domani; Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri; Andrea Riccardi, Fondatore Comunità di Sant’Egidio; Matteo Ricci, Presidente ALI e Sindaco di Pesaro; Massimiliano Romeo, Senatore; Fabrizio Roncone, giornalista e scrittore; Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma già ministro per i Beni e le Attività Culturali; Simona Sala, Direttrice Rai Radio Due; Piero Sansonetti, Direttore L’Unità; Claudio Sardo, giornalista; Elly Schlein, Deputata; Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura; Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia; Andrea Soddu, Sindaco di Nuoro e Presidente ALI Sardegna; Luca Sommi, giornalista Il Fatto Quotidiano; Cecilia Strada, filantropa e saggista; Gianmarco Tamberi, Campione olimpionico atletica leggera; Damiano Tommasi, Sindaco di Verona; Gaia Tortora, giornalista; Giulio Tremonti, Deputato; Carlotta Vagnoli, scrittrice; Achille Variati, Presidente Consiglio nazionale ALI; Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia; Domenico Venuti, Sindaco di Salemi e Presidente ALI Sicilia; Alessandra Viero, giornalista Mediaset; Micaela Vitri, Consigliera Regione Marche; Alessandra Vittorini Sassoli, architetta, moglie del compianto Presidente dell’Europarlamento David Sassoli; Luana Zanella, Deputata; Silvia Zucco, giornalista Agenzia DIRE.

Il Festival offre anche un momento di formazione con corsi specifici sulle tematiche del governo locale organizzati da ALI e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

