Il quadro elettorale spagnolo, già complicato, si è appena arricchito di un nuovo elemento.

Nella giornata di sabato, la verifica dei 233.688 voti spediti dagli spagnoli che vivono all’estero ha portato a una rassegnazione dei seggi nel Parlamento spagnolo, con la perdita di un seggio a Madrid per il Partito Socialista del Primo Ministro Pedro Sánchez, seggio che ora è nelle mani del Partito Popolare di centro-destra.

Il Partito Popolare si trova ora nella situazione di avere 137 deputati nel prossimo organo legislativo. Considerando i 33 deputati del partito di estrema destra Vox e il singolo deputato dell’Unione Popolare Navarrese (UPN), la coalizione di destra potrebbe avere 171 seggi. Se Coalicion Canaria – il partito autonomista insulare – cambiasse la sua posizione, attualmente contraria a sostenere un governo che comprenda Vox, il blocco conservatore potrebbe avere la tanto agognata maggioranza alle Cortes.

Tuttavia, questi numeri non aiutano il leader conservatore Alberto Núñez Feijóo nella sua aspirazione a diventare primo ministro. Nonostante l’aggiunta di un altro seggio al Partito Popolare, non riesce ancora a raggiungere il sostegno necessario per vincere il fondamentale voto di maggioranza semplice richiesto per formare un governo.

Prima della perdita del seggio a Madrid, Sánchez aveva la possibilità di rimanere al vertice del governo spagnolo convincendo i deputati nazionalisti e separatisti a sostenere un governo di coalizione di sinistra, formato dal suo Partito Socialista e dal gruppo di sinistra Sumar. Unendo le forze di questi partiti e i 153 deputati socialisti e Sumar, Sánchez avrebbe potuto contare su 172 voti favorevoli. Se fosse riuscito a convincere il partito catalano (dichiaratamente separatista) Junts ad astenersi, avrebbe avuto più voti a favore che contro, riuscendo a formare un nuovo governo. Ora però, con soli 171 voti a favore, il blocco di sinistra dovrà fronteggiare almeno un numero uguale di deputati di destra pronti a respingere la proposta di Sánchez di rimanere primo ministro spagnolo. Non basta più l’astensione di Junts: Sánchez necessiterà del voto favorevole di uno o forse due deputati del partito separatista.

Se far astenere Junts era già improbabile, far sì che il partito appoggi esplicitamente il candidato socialista sembra pressoché irrealizzabile. Il fondatore del partito, l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, dal 2017 è oggetto di una accusa da parte del sistema giudiziario spagnolo per il suo ruolo nel referendum sull’indipendenza catalana. Grazie al suo ruolo di membro del Parlamento europeo, Puigdemont è riuscito a eludere gli sforzi di Madrid per estradarlo dal Belgio, dove vive in esilio volontario. Ma nel giugno di quest’anno, una corte dell’UE gli ha tolto l’immunità e pochi giorni fa i procuratori spagnoli hanno chiesto un nuovo mandato di arresto.

All’inizio di questa settimana, Junts ha annunciato che avrebbe negoziato con Sánchez solo a condizione che accettasse di concedere un’amnistia generale per tutti coloro coinvolti nel referendum del 2017 e si impegnasse a indire un voto sull’indipendenza catalana. Il vice primo ministro spagnolo, María Jesús Montero, ha respinto immediatamente entrambe le richieste, affermando che il Partito Socialista può negoziare solo “nei limiti di legalità stabiliti dalla Costituzione spagnola”.

Indire nuove elezioni nazionali danneggerebbe sicuramente i partiti separatisti. Tranne EH Bildu, tutti hanno perso seggi nelle elezioni di domenica scorsa, e rischiano di perdere ulteriore sostegno se portassero gli elettori di nuovo alle urne a dicembre o gennaio. Sabato, Raquel Sans, portavoce del partito Sinistra Repubblicana di Catalogna, ha dichiarato che il suo gruppo ha iniziato a tenere colloqui riservati con Junts con l’obiettivo di creare una “unità strategica” tra i separatisti catalani e evitare ripetizioni di elezioni che “non sono nell’interesse dei cittadini”.

Il pareggio tra i due blocchi potrebbe consentire al leader conservatore Feijóo di chiedere al re di Spagna Felipe VI a nominarlo come candidato a primo ministro quando il parlamento sarà riconvocato il prossimo mese. Sebbene non ci sia alcuna possibilità che Feijóo riesca a ottenere il sostegno richiesto dai colleghi parlamentari, un tentativo fallito in parlamento gli consentirà di placare temporaneamente i dissidenti nel suo partito che hanno già chiesto le sue dimissioni dopo l’esito delle elezioni di domenica scorsa.

C’è ancora la possibilità, tuttavia, che un numero sufficiente di leader di partito dica al re che sostengono la proposta di Sánchez come primo ministro, obiettivo sul quale rappresentanti del Partito Socialista stanno lavorando intensamente in questi giorni, tenendo colloqui informali con i partner.

Indipendentemente dal fatto che il candidato sia Feijóo o Sánchez, se uno dei due non supererà il primo voto di investitura, inizierà un periodo di due mesi, al termine del quale la Costituzione spagnola stabilisce che il re deve sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni. Questo nuovo voto deve essere tenuto 54 giorni dopo la fine del parlamento, quindi se non si raggiunge un accordo nei prossimi mesi, gli spagnoli potrebbero tornare alle urne alla fine di quest’anno o, più probabilmente, all’inizio del 2024.

