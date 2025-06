Non c’è margine di errore. L’Italia di Spalletti inizia il cammino di qualificazione al prossimo Mondiale nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Un solo posto a disposizione per staccare un biglietto che manca da due edizioni, con l’incubo dei play-off da evitare ad ogni costo. Il primo grande scalino sarà domani sera ad Oslo, contro Haaland e compagni. “Siamo felici di andare a giocare una partita di questo livello”. ha detto alla vigilia dell’incontro a Sky Sport. Un avvicinamento complicato, con il rifiuto della convocazione da parte di Acerbi, l’infortunio di Gabbia, di Locatelli e il più recente di Kean: “Siamo 21 più i portieri, 16 scenderanno in campo poi ci sarà una partita a distanza di pochi giorni. Tutti saranno molto coinvolti”, ha precisato il tecnico.

Spalletti e la polemica con Acerbi: “Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto”

Spalletti è tornato a commentare la vicenda del ‘no’ del difensore dell’Inter, uscito sconfitto per 5-0 contro il PSG in finale di Champions, che aveva lamentato una ‘mancanza di rispetto’ in un suo post social: “Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso, sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto”. Un messaggio, quello del centrale nerazzurro, che aveva raccolto anche il like dell’ex CT Roberto Mancini: “Gli avranno rubato il telefono e qualcuno si sta divertendo a fargli fare una brutta figura, è una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati”. Chiuse le polemiche con un pizzico di ironia toscana, Spalletti richiama la concentrazione alle 20:45 di domani: “È la partita più importante perché è quella che può portarci al Mondiale. Si giocherà con tutte le qualità possibili”.

Norvegia Italia, la probabile formazione azzurra

Considerando le defezioni, Luciano Spalletti dovrebbe schierare l’Italia con un 3-4-2-1. In porta Donnarumma; difesa con Di Lorenzo, Coppola e Bastoni; a centrocampo Zappacosta, Barella, Rovella e Udogie; Frattesi e Tonali dietro all’unica punta Retegui.

