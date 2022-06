Una sparatoria sulla rampa della scale del condomino. È quanto accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15, in un palazzo di Firenze in via Baracca, nella parte nord del capoluogo toscano.

Due persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave: sono entrambe ricoverate all’ospedale di Careggi.

Si tratta di due uomini che, stando ad una prima sommaria ricostruzione, si sarebbero sparati l’uno contro l’altro sulla rampa delle scale del condominio. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo toscano e sul posto si è recato il pm di turno della Procura di Firenze.

Alcune testimonianze raccolte da persone che vivono nei pressi del luogo della sparatoria, parlerebbero di 4-5 colpi esplosi e poi uditi

(articolo in aggiornamento)

