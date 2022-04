Terrore in strada. Nessun ragazzino accoltellato dal coetaneo di turno ma spari in strada, partiti da una pistola a salve, avvenuti nella notte tra venerdì e sabato in piazza San Pasquale a Chiaia, uno dei centri della movida giovanile di Napoli, dove soprattutto nel weekend si ritrovano centinaia di ragazzini e, come dimostrato dai recenti fatti di cronaca, le violenze si ripetono con una frequenza disarmante.

Questa volta, almeno stando al primo bollettino della notte, non risulterebbero giovani adolescenti picchiati o feriti a coltellate. Verso la mezzanotte in piazza San Pasquale i carabinieri della locale stazione, che erano impegnati per un posto di controllo, sono intervenuti per dei colpi d’arma da fuoco. I militari ispezionano la zona e trovano all’incrocio tra via Vincenzo Cuoco e via Carducci un totale di 10 bossoli tutti a salve.

I colpi erano a terra e sono stati sequestrati. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Chiaia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto.

