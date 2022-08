L’ennesima notte di paura a Napoli, dove si è tornati a sparare anche nel pieno dell’estate. Questa volta l’obiettivo è stata una nota pizzeria del quartiere Arenella, in via Bernardo Cavallino. Ignoti nella notte tra venerdì e sabato hanno preso di mira la pizzeria “Farina del mio sacco”, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco contro la serranda esterna del locale.

Ad accorgersi del raid armato, avvenuto dopo la mezzzanotte, è stato lo stesso proprietario della pizzeria, incensurato, quando questa mattina ha riaperto l’attività. L’imprenditore ha immediatamente allertato le forze dell’ordine: sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

All’interno i militari hanno rinvenuto tre ogive deformate, rilevando anche una vetrata distrutta. Fortunatamente al momento del raid la pizzeria era già chiusa, dunque per l’episodio non si registrano feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica.



“Solo sconforto e delusione, ma andiamo avanti fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine e della giustizia. Non ci faremo abbattere, né intimorire il cambiamento di questa città deve partire da noi giovani“, il commento affidato ai social di Mattia Buoncammino, proprietario della pizzeria.

